Lanazione.it - Il ricordo di Aldo Brat: "Medico straordinario"

È un appuntamento ricco di storia, di affetti e dispessore umano quello che Montecatini ha vissuto nella memoria di una persona che ha rappresentato per tutta la sua carriera un punto di riferimento per la comunità. Alla presenza di moltissime persone tra amici, familiari e conoscenti, è stata consegnata in Comune dal vicesindaco Beatrice Chelli la targa di riconoscimento alla famiglia di, cardiologo ecresciuto a Montecatini e scomparso 5 anni fa a 91 anni. Dopo essersi laureato in medicina presso l’Università di Firenze nel 1960 e in cardiologia tre anni dopo,ha esercitato la professione di cardiologo facendo da pendolare tra Montecatini, dove viveva assieme alla sua famiglia, e Firenze fino al 1993. Negli ultimi anni ha continuato a lavorare in forma privata fino a concludere nel 2008 la sua carriera.