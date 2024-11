Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro inferno ogni giorno tra ritardi e poca sicurezza. I livelli di stress alle stelle"

Gli agenti di commercio e gli autotrasportatori sono tra le categorie maggiormente penalizzate dai problemi viari tra autostrada A 14, superstrada Ascoli-Mare, Salaria, ponte sull’Ancaranese. "L’incubo dura da tantissimi anni – esordisce Tullio Luciani (foto), consigliere nazionale e presidente provinciale Fnaarc di Ascoli – E’ un’impresavolta che si sale in macchina per andare a lavorare, poiché ci sono problemi ovunque, dall’A14 all’Ascoli-Mare (da San Benedetto a Spinetoli una sola corsia) e sul ponte per Ancarano. Noi siamo tra i più grandi fruitori, insieme agli autotrasportatori, delle strade e purtroppo non siamo stati mai ascoltati da nessuno. Fino a 6 mesi fa il problema era solo l’autostrada. Adesso oc’è anche la Salaria nel tratto Acquasanta-Amatrice, dove c’è un, con semafori, tratti rntati, corsie a senso unico.