F1 GP Las Vegas 2024 | risultati e ordine di arrivo trionfa Russell Verstappen campione del mondo

Georgevince il GP di Las, terzultimo appuntamento del Mondiale: eccodi. Gara perfetta da parte del pilota Mercedes, che fa fruttare al meglio la pole position conquistata 24 ore prima e non lascia mai la prima posizione. La vera sorpresa è il secondo posto del suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, il quale partiva addirittura in decima posizione ma è stato protagonista di una gara strepitosa e, a suon di giri veloci, si è regalato un piazzamento di spicco.GP LAS– LA REPLICA IN CHIARO F1– LE CLASSIFICHE AGGIORNATE Completa il podio Carlos Sainz, che regala punti preziosi alla Ferrari in ottica Mondiale costruttori. Può essere soddisfatto anche Charles Leclerc, capace di terminare in quarta posizione e permettere al team di accorciare sulla McLaren.