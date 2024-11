Gaeta.it - Dramma a Bettola: uomo albanese di 42 anni ucciso in un agguato

Un grave episodio di violenza ha scosso, un comune situato in provincia di Piacenza, dove undi 42di nazionalitàha subito un'attacco mortale nel pomeriggio di oggi. L'omicidio ha lasciato la comunità locale in stato di shock e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che sono attualmente impegnate nella ricerca di testimoni e nel ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo.L'incidente: la scena del crimineIl fatto è accaduto dinanzi a un bar nel centro di, un luogo solitamente affollato e frequentato da residenti e turisti. I dettagli dell'incidente rimangono ancora poco chiari, ma da quello che è stato ricostruito sembra che l'sia stato colpito da tre ferite profonde al collo. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, hanno trovato la vittima a terra, immersa in una macchia di sangue.