Calciomercato Milan Theo Hernandez sbaglia ancora | ora il futuro può cambiare?

e la crisi continua: adesso la dirigenza delpotrebbe fare alcune valutazioni sul. Il puntoUn'altra, l'ennesima di questa stagione, prestazione sottotono di, che nella sfida contro la Juventus è parso evidentemente senza motivazione e con poca voglia di provare a fare quel qualcosa in più. Quello che dovrebbero fare i giocatori con le qualità e con le ambizioni contrattuali del terzino francese, che è anche il capitano del(vista la situazione di Calabria).Contro i bianconeri, infatti,non ha mai fatto vedere un guizzo, una sgasata, una combinazione con Leao. Niente di tutto questo, ma solamente il cosiddetto "compitino". Ecco che, quindi, nonostante le parole di Moncada sul rinnovo di contratto: "Ci stiamo lavorando da due mesi e siamo a buon punto", la domanda che sorge spontanea è: mamerita i soldi che chiede?adesso fa fare marcia indietro alla dirigenza: il rinnovo ad oggi non conviene!