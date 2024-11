Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2024 ore 16:30

DEL 23 NOVEMBREORE 16.20 MATTEO BERTONCINIBUON POMERIGGIO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN ESTERNA PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE DI CASSIA E DI CASAL DEL MARMO E SEMPRE IN ESTERNA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO TRA LE USCITE DI APPIA E DI TUSCOLANAANCHE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIASULLA PONTINA INVECE È RIMOSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIASULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIASITUAZIONE ANALOGA SULLA NETTUNENSE CON CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA VERSO CECCHINASULLA VIA APPIA INVECE CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOINFINE, IL TRASPORTO PUBBLIUCO:SULLA METRO C A CAUSA DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B FINO AL 7 DICEMBRE SARA’ RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON LE ULTIMNE PARTENZE DEI TRENI ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21 DA SAN GIOVANI, POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ CON I BUS SOSTITUTIVIDA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral