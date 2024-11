Nerdpool.it - Un’esclusiva carta di Lorcana per chi andrà a vedere Oceania 2 al cinema!

Leggi su Nerdpool.it

2, nuovo lungometraggio animato targato Walt Disney Animation Studios, sta arrivando nelle multisale UCIs e per l’occasione il Circuito ha deciso di celebrare l’uscita del film, prevista il 27 novembre, con un regalo esclusivo dedicato agli appassionati di animazione e tutti i giocatori di Disney, il popolarissimo trading card game che ha per protagonisti i più amati personaggi dell’universo Disney.Chi acquisterà il biglietto online o sull’app del Circuito, per uno degli spettacoli compresi tra il 27 novembre e l’8 dicembre, riceverà in omaggio l’imperdibile card “Vaiana — Avventuriera per Terra e per Mare”, unaunica destinata a impreziosire il mazzo dei giocatori che la posseggono.Distribuito da The Walt Disney Company Italia,2 riunisce Vaiana e Maui dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori.