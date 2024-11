Sport.quotidiano.net - Tarros al punto di svolta: "A Siena senza paura"

Potrebbe e dovrebbe rappresentare la partita della, quella definitiva. Un match valevole per l’11ª ed ultima di andata in B Interregionale, il terzo in 7 giorni per provare a riagganciarsi al treno delle migliori e così ambire ad un girone di ritorno che riconsegni il gruppo nella parte sinistra della classifica. Per far sì che tutto ciò si avveri latorna sul luogo del ‘delitto’ per la sua seconda trasferta stagionale nella città del Palio. Poco meno di un mese fa la ‘gita’ acostò la dura presa di posizione del presidente Danilo Caluri che non gradì la débâcle in terra toscana contro il Costone, l’ingaggio di Federico Loschi fu la logica conseguenza per dare esperienza, qualità e solidità al gruppo. Da allora tre successi consecutivi che hanno mitigato i 5 ko stagionali (di cui 4 consecutivi) ridando il giusto slancio e la giusta energia alla squadra di Davide Diacci.