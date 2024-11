Gaeta.it - Mobilitazioni sindacali di novembre: venerdì sciopero generale contro le politiche governative

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledisi intensificano, con il giorno cruciale fissato per29. Gli scioperi, indetti dai sindacati di base, mirano a contestare le recentieconomiche del Governo. Oltre ai sindacati tradizionali come CGIL e UIL, diverse associazioni si uniscono alle manifestazioni, puntando a esprimere il loro dissenso attraverso cortei e presidi in numerose città italiane.Unione dei sindacati di base e nuove adesioniTra i principali promotori dellofigurano ADL COBAS, CUB, USI CIT, SIAL COBAS, ADL Varese, SGB e SI COBAS. A questi si sono aggiunti il gruppo dei Giovani Palestinesi e l’Udap, rafforzando la mobilitazione con obiettivi comuni. La coalizione si riunisce per manifestareleche considerano oppressive e dannose per i lavoratori, evidenziando criticità economiche e sociali che incidono sulla vita quotidiana.