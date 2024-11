Mandato arresto Netanyahu ancora scintille tra Tajani e Salvini Il forzista | La politica estera è cosa seria la facciamo Meloni e io

Leggi su Open.online

La crociata contro i giudici di Matteotravalica i tribunali italiani e arriva fino alla Corte penale internazionale. Il vicepremier leghista se ne infischia deld’emesso per Benjamine ricorda al premier israeliano che «sarebbe il benvenuto se venisse in Italia».delegittima anche i magistrati della Corte dell’Aia: «È evidente che sia una sceltadettata da alcuni Paesi islamici che sono la maggioranza in alcune istituzioni internazionali». Queste parole, pronunciate all’indomani della notizia chee il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant sono diventati passibili diqualora entrassero in Italia, sono state censurate da Antonio. Il segretario di Forza Italia, nonché ministro competente negli Affari esteri, afferma a Repubblica: «Lasi deve fare in maniera costruttiva.