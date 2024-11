Quifinanza.it - La crisi nell’auto colpisce anche Bosch, previsti 5.500 licenziamenti in Germania

Un altro colosso dell’automotive annuncia riduzioni occupazionali.ha comunicato che prevede di tagliare 5.550 posti di lavoro a livello globale, con una prevalenza di queste riduzioni in. Isaranno attuati entro il 2030. Attualmente, l’azienda conta circa 429.000 dipendenti in tutto il mondo.Quanti sono iannunciati riguardano principalmente 3.500 lavoratori della divisione “cross-domain computer solutions”, i cui contratti saranno interrotti entro la fine del 2027.hacomunicato che ridurrà ulteriormente 750 posti di lavoro nella fabbrica di Hildesheim, con 600entro la fine del 2026 e i restanti 150 entro il 2032. Inoltre, altre 1.300 posizioni saranno eliminate in uno stabilimento vicino a Stoccarda tra il 2027 e il 2030.