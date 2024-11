Lanazione.it - La cardiochirurgia mininvasiva: "Ogni anno 2.500 interventi"

"Nella nostra sala operatoria di emodinamica eseguiamo circa 2.500 procedure mininvasive all’di disostruzione dell’arteria e diamo una risposta concreta a tutte quelle persone, umbre e non solo, con patologie importanti ma che non si possono sottoporre allatradizionale". E’ aquanto hdetto ieri Rocco Sclafani, direttore della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, e responsabile della sezione di Emodinamica, insieme a Salvatore Notaristefano. Lo hfatto in collegamento in diretta via satellite dalla sala operatoria di emodinamica della Cardiologia,al congresso nazionale di cardiologiastica che si sta svolgendo a Milano in questi giorni, organizzato dalla Società Italiana di Cardiologiastica. Diretta durante la quale htrasmesso duepercutanei.