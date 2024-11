Juventus Kalulu | Punto importante emozionante tornare qui

Leggi su Sportface.it

“È un, conquistato contro un avversario di qualità. Potevamo fare di più per vincere, ma quando non si perde fuori casa va bene“. Queste le parole di Pierreai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Milan e. L’ex di turno ha poi aggiunto: “Da ex, non è stata una partita come le altre per me. C’era emozione, io però sono un professionista e ho cercato di dare il massimo. Quando torno a giocare qui, c’è sempre qualcosa di diverso. Grazie anche al lavoro dell’attacco e del centrocampo, difensivamente abbiamo fatto bene“.Così invece Khephren Thuram, sempre a DAZN: “Era una partita difficile, contro una grande squadra. Locatelli mi aiuta tanto e Fagioli quando gioca lo fa molto bene. Siamo tutti giocatori forti a centrocampo. Posso crescere ancora. Mio fratello Marcus oggi ha fatto due gol con l’Inter e sono contento per lui, ma spero di fare più punti di lui quest’anno“.