Inter da Verona solo note liete | cinquina Correa ritrovato e un altro clean sheet

Difficile immaginare una trasferta più dolce. Una gita nella città dell'amore,, in cui l'sbarca con l'impeto della dominatrice, spaventatain avvio da una traversa colpita da Tengstedt e poi debordante. Cinque gol in venticinque minuti, tutti nel primo tempo, mentre l'Hellas si consegna e assiste. Alla fine festeggia anche Sommer, che chiude con un, il centesimo tra Serie A e Bundesliga. Inzaghi vede nei fatti lo svolgimento che si augurava. Rilanciacontro la squadra a cui l'argentino aveva segnato due gol al suo debutto in nerazzurro e l'argentino ripaga sbloccando il risultato, poi lanciando Thuram in porta verso il raddoppio, quindi chiudendo con un secondo legno (il primo lo aveva colpito sullo 0-0). Il divario è talmente ampio che chi non riesce a partecipare alla festa se ne rammarica.