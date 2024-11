.com - Scontri tra studenti di destra e di sinistra alla Sapienza, vigilante colpito alla testa

Tensione altissima all’universitàdi Roma con una nuova giornata di disordini etra collettivi didi. I due gruppi si sono affrontati ed è partito un lancio di oggetti. Nel corso delle tensioni undell’ateneo è stato, non è chiaro se da una pietra o da una bottiglia. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale per le cure.tradie diTutto sarebbe iniziato con glidi Azione Universitaria che facevano un volantinaggio per le elezioni studentesche e sono stati bloccati in uno dei viali della città universitaria. I due gruppi si sono poi spostati e sono entrati in contatto. E’ iniziato quindi il lancio di bottiglie con tentativi di scontro nei pressi dfacoltà di Farmacologia.