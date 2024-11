Romadailynews.it - Sciopero nazionale: disagi nei trasporti a Roma il 29 novembre

Possibili interruzioni su rete Atac e bus periferici, fasce di garanzia previsteVenerdì 29il trasporto pubblicono potrebbe subire significative interruzioni a causa dellogeneraledi 24 ore proclamato da Cgil, Uil, Cobas, Cub e Sgb.L’agitazione coinvolgerà la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati.Secondo quanto riportato in un comunicato diMobilità, il servizio sarà garantito solo durante le fasce orarie di tutela, ossia fino alle ore 8:30 del mattino e tra le 17:00 e le 20:00. Al di fuori di questi orari, potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni del servizio.La protesta si inserisce in una mobilitazionevolta a sostenere rivendicazioni in ambito lavorativo e sociale. Si consiglia agli utenti di pianificare gli spostamenti con anticipo e verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale diMobilità.