Sarà Italia-Germania ai quarti di Nations League

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Un grande classico neidi. Dopo aver chiuso il girone alle spalle della Francia, l’di Luciano Spalletti ha conosciuto oggi a Nyon la rivale neiche si giocheranno a marzo (il 20 l’andata in casa degli azzurri, il 23 in trasferta): Donnarumma e compagni se la vedranno con laguidata da Julian Nagelsmann, in quello cheil 38esimo confronto fra le due nazionali. Dalla leggendaria gara di Messico ’70 all’Azteca finita 4-3 per l’e passata alla storia come la Partita del Secolo alla semifinale di Dortmund che spalancò le porte al trionfo di Berlino passando per la finale del Mundial ’82 sotto gli occhi di Pertini: quelle fra azzurri e tedeschi non sono mai sfide banali. Nel complesso il bilancio dice 15 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte anche se l’ultimo successo azzurro risale ormai alla semifinale di Euro2012 con la doppietta di Balotelli.