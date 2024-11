Iodonna.it - Sanno che cos'è, ma non hanno la percezione del rischio e lo rifarebbero: da una ricerca di Motorola e Telefono Rosa emerge come ci sia ancora molto da fare per prevenire e i difendere ragazzi e ragazze dai pericoli del revenge porn. Per questo nasce il progetto NonMiViolare: il primo passo è una guida pratica per un uso responsabile dello smartphone

Il 92 per cento deidella Gen Z sa che cos’è ile un quarto di loro conosce una vittima. Ma il 50 per cento ha inviato in via consensuale delle foto intime e lo ribbe, senza rendersi conto dei rischi, pur sapendo (ben 2 su 3) che ilprovoca nelle vittime depressione e senso di colpa. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine cherealizzato insieme a Nielsen tra idi età 18-27 anni per capireriuscire afenomeno. Stope social sotto i 14 e 16 anni: petizione presentata in Senato X I risultati dellasulche, ricordiamo, consiste nella diffusione di foto e video intimi in modo non consensuale, sono alla base di, una campagna sull’usorealizzata con il contributo della Polizia di Stato e presentata a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.