Roma ha il mare ma non lo valorizza | il cuoco pescatore lascia per ora Ostia chiude Molo Diciassette

Il messaggio sui social è asciutto e poco retorico: «Informiamo la clientela cheha chiuso». «Ci dispiace darvi questa notizia, ma non preoccupatevi, torneremo presto con nuovi progetti! Ringraziamo chi ci ha supportato in questi anni e chi ha sempre creduto in noi». Così, martedì 19 novembre, Simone Curti ha annunciato la chiusura del suo ristorante, aperto nel 2016 in via dei Lucilii a.La storia diAi gourmet in zona in quegli anni il locale è già noto: si tratta degli ambienti che hanno ospitato la prima vita de Il Tino di Lele Usai, trasferitosi allora a Fiumicino. Dalla fine del 2016 ecco invece l'insegna di Simone Curti, che avvia l’attività con il socio Fabrizio Moscara (poi uscito dalla società nel 2020). Curti è nato e cresciuto a, ama ile vanta esperienze solide nella ristorazione del litoraleno.