Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla violenza di genere. Polizia e Ast in ospedale per dare ascolto alle donne

Ladi Stato, con in testa il questore di Fermo, insieme al vice questore e al loro staff, parteciperà attivamenteiniziative organizzate dall’Ast di Fermo in occasione della prossima Giornata contro lasulle. Ladi Stato, infatti, sarà presente il 26 novembre all’Murri per sensibilizzare i cittadini con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e femminicidio. "Al questore edi Stato vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, sottolinea il direttore generale Ast Fermo, dr. Roberto Grinta, Ladisi combatte solo facendo quadrato, cittadini e istituzioni insieme, e promuovendo all’unisono la cultura del rispetto". Il 25 novembre prossimo, in occasione della Giornata contro lasulle, l’azienda sanitaria territoriale di Fermostirà uno spazio di sensibilizzazione sul tema, all’ingresso dell’Murri di Fermo.