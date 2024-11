Anteprima24.it - La Marotta Srl di Cercola vince un bando del Cern di Ginevra, il sindaco Rossi: «Azienda che guarda al futuro»

Tempo di lettura: 3 minutiLaSrl diuninternazionale deldiper la fornitura di un prototipo di RPC (Resistive Plate Chambers). Si tratta, in pratica, di rivelatori di particelle necessari a ricostruire la traccia degli eventi generati dagli urti dei protoni di alta energia dell’acceleratore LHC deldi. Dopo aver superato il Fat test, ora il prototipo andrà aper l’istallazione dei supporti in sito. Si tratta di una notizia di particolare rilievo, visto che la, per aggiudicarsi la gara internazionale, ha superato ben 10 concorrenti europei.Nonostante si tratti di una piccola realtà produttiva, con circa 15 dipendenti, l’ha una lunga storia: fu fondata nel 1957 da Giuseppe Grosso e sua moglie Anna(una delle prime imprenditrici di Napoli, che dà il nome alla società).