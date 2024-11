Ilrestodelcarlino.it - Commerciante rapinato. Dalla serata hot all’incubo

La Questura di Ascoli ha individuato le due donne che a giugno raggirarono e rapinarono unascolano promettendogli sesso a tre a casa sua ma, una volta lì, lo hanno narcotizzato e derubato. Si tratta di due donne di nazionalità rumena domiciliate in Campania, poco più che ventenni. Le attività investigative diretteProcura di Ascoli hanno determinato l’emissione da parte del Gip del Tribunale di Ascoli di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambe. L’arresto di una delle due è stato eseguito a Napoli alle prime luci dell’alba di martedì scorso da agenti della Squadra Mobile della Questura di Ascoli coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile di Napoli. L’altra donna, invece, allo stato irreperibile, è attualmente ancora ricercata. La prima parte della vicenda ha avuto come teatro via Montebello, a San Benedetto, dove il 50enne ascolano intorno alle 10 di mattina ha conosciuto le due belle ragazze che gli hanno proposto di passare un po’ di tempo in intimità.