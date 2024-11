Lanazione.it - Casa della donna, le iniziative per il 25 novembre

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 222024 - Un programma intenso diper il 25che vedono il coinvolgimento. “Come, questo 25vogliamo concentrarci contro la guerra, contro tutte le guerre". Ha affermato Ketty De Pasquale, presidentedi Pisa. “La guerra è la forma di violenza più estrema del patriarcato ed è originata dalla stessa volontà di sopraffazione che ritroviamo anche nella violenza quotidiana. Quindi, non ci dobbiamo arrendere di fronte ai continui femminicidi e a una società dove tante sono le forme di violenza agite contro le donne. Non ci rassegniamo al fatto che la guerra continui, con il suo carico di distruzione e morte, a segnare un mondo sempre più in pericolo, uccidendo sempre più indiscriminatamente civili, soprattutto donne e bambini, e intere popolazioni.