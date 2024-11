Dailymilan.it - Calciomercato, l’agente di Jacopo Fazzini conferma l’interesse del Milan. Le parole

dihatoconcreto delper il giocatore in vista della prossima sessione estiva di. Suc’è il forte interesse delIlfa sul serio perdi Stefano Ancillotti,dell’attaccante dell’Empoli classe 2003 che ha fatto innamorare Geoffry Moncada.Al quotidiano La Nazionehato, senza fare nulla per nasconderla, la volontà della società sette volte campione d’Europa di investire sul giovane talento scoperto dal presidente Fabrizio Corsi.In questo inizio di stagione il 21enne è già sceso in campo con Rberto D’Aversa in 7 occasini toccando quota 553 minuti. In Coppa Italia ha giocato per novanta minuti contro il Catanzaro a inizio agosto segnando la sua prima doppietta tra i grandi.