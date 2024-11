Ilrestodelcarlino.it - Bacio tra ragazzi scatena l’odio social. “Frasi omofobe che fanno male”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 22 novembre 2024 – “Li manderei in un paese islamico, dove una donna che porta il velo fuori posto viene lapidata”. ‘Fate schifo’. ‘Gettatevi nell’Adige’. E ancora: ‘Viva il duce’. Sono questi i gravi commenti d’odio e di istigazione alcomparsi sotto la foto di dueche, felici, si baciano celebrando il proprio amore davanti all’Arena di Verona. Una foto scattata nei giorni scorsi che, in pochissimo tempo, hato. Quello per cui, a volte, si hanno gravi conseguenze. Quelche ha distrutto non di rado la vita di giovanissimi. “Baciarti è come essere a casa”, scrive nel post in questione il 35enne Max Sanna, rivolgendosi al compagno. In pochi istanti, però, siomofobo con tanto di ‘augurio’ di morte nei confronti dei due