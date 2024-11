Ilnapolista.it - Yamine Lamal preoccupa il Barcellona, la caviglia gli fa ancora male e non vuole infitlrazioni

Leggi su Ilnapolista.it

continua ad avvertire dolore allae questo ha provocatozione nel Barça e nei suoi sostenitori. Il giovane calciatore non andrà a Vigo ed è anche in dubbio per il Brest, come riportato da Mundo Deportivo.“no le condizioni fisiche di Lamine Yamal (17 anni) in casa. Eppure il problema allanon sembra grave, visto che il club ha riferito di aver riportato “un infortunio di primo grado alla sindesmosi delladestra” che avrebbe dovuto tenerlo fuori per due o tre settimane. Il problema è che il prossimo calendario prevede due partite importanti tra Liga e Champions“.Yamal sta fuori più del previstoScrive il Mundo Deportivo: “Lamine Yamal non giocherà dopodomani contro il Celta Vigo. Hansi Flick pensava di portarlo almeno in panchina.