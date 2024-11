Ilrestodelcarlino.it - Velocità 30, le regole del Governo

Bologna è una città che sa guardare avanti e bene ha fatto la giunta comunale ad avviare il progetto Città 30 per limitare gli incidenti. Mi aspettavo però che nell'approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega alper la revisione del codice della strada ci fosse maggior convinzione nell'estendere questo provvedimento di civiltà Un'occasione persa. Giovanni Donati Risponde Beppe Boni Il nuovo codice della strada ha introdotto molti elementi importanti per migliorare la sicurezza della circolazione, ha regolato ancora meglio le norme ( e le sanzioni) che riguardano il tasso alcolico di chi si mette alla guida, ha imposto l'obbligo del casco e della targa ai monopattini (benissimo) e altro ancora. Sul limite del 30 all'ora ilha chiarito di non essere pregiudizialmente contrario a questa regola (ovvio) ma di volerla applicare con equilibrio.