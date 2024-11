Ilfattoquotidiano.it - “Project 2025”, Trump prese le distanze dall’agenda dell’ultra-destra ma ora nomina i suoi autori nella sua amministrazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In campagna elettorale le aveva definite “idee assolutamente ridicole”, assicurando di “non averci molto a che fare” e di non sapere “chi ci sia dietro”. Donaldha preso più volte leda, il “programma di transizione” dei think tank di estremaper la secondadel tycoon. Ma ora che ha vinto le elezioni e si appresta a fare per la seconda volta il suo ingresso alla Casa Bianca, il presidente eletto sta inserendo nel suo governo moltimanifesto che è stato per mesi al centro di controversie e accuse di estremismo.Sono finora quattro iti dache figurano tra glidelle 920 pagine pubblicate nel 2023 dalla Heritage Foundation. Si tratta di Tom Homan, l’ex poliziotto e capo dell’Iceto “border zar” per portare avanti con il pugno di ferro la deportazione dei migranti; John Ratcliffe, l’ex deputato del Texas che fu capo della National Intelligence della primaorato alla Cia; Brendan Carr, che ha scritto suiun intero capitolo sulla Federal Communications Commission, l’agenzia delle comunicazioni che ora è stato chiamato a guidare, e Pete Hoekstra,to ambasciatore in Canada.