Ilfattoquotidiano.it - “Nessuno è venuto alla festa di compleanno di mio figlio, ora lui sta piangendo. Le madri non hanno neanche avuto la decenza di avvisare”: lo sfogo della mamma è virale

Festeggiare ilè un’emozione unica per tutti i bambini: le attenzioni aumentano e diventano, per un giorno, i protagonisti assoluti di tutti coloro che gli vogliono bene. Considerando l’importanza di questa speciale occasione, è altrettanto doloroso scoprire che quegli amici non gli danno lo stesso valore. E succede, come accaduto anche in Italia di recente, chesi presentigrandedi.Ed è proprio questa la denuncia di unache, su TikTok, ha raccontato comesi sia presentato al party che lei ha preparato per ildi suo. “si è presentato – dice la donna singhiozzando -. Ho comprato tutto per il settimodi Jamie, ma non è”.Il motivo dell’assenza è legato al fatto che il piccolo non è riuscito a farsi molti amichetti.