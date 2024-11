Nba 2024 2025 | Cleveland ok New York e Milwaukee in serie

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season di Nba con otto partite nella notte.riparte dopo il ko a Boston. Inpositivae New. Golden State e Oklahoma tornano a vincere dopo le sconfitte con Clippers e Spurs. Embiid c’è, ma Phila noRISULTATI E CLASSIFICHE(15-1) torna in carreggiata dopo la prima sconfitta a Boston e domina New Orleans (4-12) 128-100. Sei giocatori in doppia cifra per i Cavs. Il migliore è Ty Jerome con 29 punti. Riposo per Darius Garland, mentre Donovan Mitchell gioca solo 20 minuti. Ci pensano Georges Niang (20 punti), Jarrett Allen (16+11+4) e Jaylon Tyson (16+11+7). Pelicans falcidiati dagli infortuni con out Williamson, Murray, Murphy, McCollum, Ingram, Jones, Hawkins e Alvarado. Praticamente tutto il quintetto titolare più le prime riserve.