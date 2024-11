Dailymilan.it - Milan, Mike Maignan chiude la porta: dopo l’Italia ci prova con la Juventus

Il numero uno delè pronto are ladi San Siro:aver battutoora cicon laci sarà sabato sera a San Siro contro la. La sua assenza aello? Solo un giorno di riposo in piùle fatiche in Nations League.Nessun problema quindi, nessun allarme e soprattutto nessun vantaggio per gli avversari di turno. Ibl numero uno di Franciaaver fermatodi Luciano Spalletti è pronto a ripetersi contro l’undici di Thiago Motta.Sarà una sfida scudetto anche se oggi il Diavolo non è solo settimo, con una partita in meno, ma già a sei punti dalla, per ora sesta con 24 punti. Insomma la Vecchia Signora si gioca il primato, Paulo Fonseca la possibilità di rientrare in corsa per un posto in Champions League, l’obiettivo minimo stagionale.