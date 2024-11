Lapresse.it - Lavoro, indagati 3mila operai-sindacalisti tra Piacenza e Milano

Trecento procedimenti penali “ancora in corso” con circa “” fra lavoratori eo imputati per scioperi e proteste sindacali. E’ il dato che un solo studio legale diha raccolto sulle inchieste nate da proteste sindacali soprattutto nella logistica nel nord Italia. “Sto seguendo 300 procedimenti ancora aperti”, spiega l’avvocato Eugenio Losco che con i colleghi Mauro Straini e Gianluca Castagnino dal 2016 si è specializzato nelle difese died esponenti dei sindacati di base nel settore del magazzinaggio e trasporto merci, finiti a processo nei tribunali di, Bologna, Alessandria, Pavia, Brescia, Novara, Mantova, Cremona, Bergamo. Processi che “nella maggioranza dei casi” si concludono con “giudizi assolutori” ma gli “iscritti al sindacato” vengono comunque colpiti nel corso delle indagini da “provvedimenti amministrativi” per “impedirgli di svolgere la loro attività sindacale”.