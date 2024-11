Gaeta.it - La Promessa, Manuel non ha dimenticato Jana: la sua decisione scuote la tenuta

Le anticipazioni di "La": emozioni e colpi di scena nelle puntate della seconda parte della settimana. Cosa accadrà?Le anticipazioni delle puntate de "La", in onda su Rete4 dal 18 al 24 novembre 2024, promettono una settimana intensa e ricca di colpi di scena. La soap, che ha saputo conquistare il pubblico italiano con le sue trame avvincenti e personaggi complessi, non deluderà nemmeno questa volta. Vediamo insieme cosa ci riservano i prossimi episodi.Nelle puntate in arrivo, l'atmosfera a Villa de Lasi fa sempre più tensa. Petra e Ayala, due personaggi che hanno visto crescere la loro sete di vendetta, si uniscono a Cruz in una pericolosa alleanza. La marchesa ha commesso un errore fatale, e ora dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.