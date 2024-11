Gaeta.it - Il futuro del food: TUTTOFOOD Milano si prepara a una grande edizione nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter TUTTO, la fiera dedicata al settore& Beverage, si appresta a diventare un evento di riferimento per il Sud Europa con la suadel. Si svolgerà dal 5 all’8 maggioe promette di attrarre aziende e stakeholder da tutto il mondo, generando un significativo impatto economico pere il suo territorio. Questo evento non solo si prevede porterà a un giro d’affari di circa 150 milioni di euro per la città, ma avrà anche importanti ricadute sul PIL nazionale.Obiettivi e impatto della manifestazioneFranco Mosconi, Presidente di Fiere di Parma, ha avuto l’occasione di presentare TUTTOpresso il Parlamento Europeo, in un convegno intitolato “A Sustainable and Competitive Model for theand Beverage Sector”. Durante l’incontro, Mosconi ha rimarcato l’importanza di un evento che intende promuovere l’innovazione sostenibile nel settore.