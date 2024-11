Quotidiano.net - Giornata Mondiale della Filosofia: storia e curiosità della ricorrenza

Roma, 21 novembre 2024 – Nel 2002 l’Unesco ha stabilito che il terzo giovedì del mese di novembre sarebbe stato dedicato a celebrare la. Quest’anno l’appuntamento per festeggiare lo sviluppo del pensiero umano e ogni espressione culturale, necessari a ogni individuo e ogni comunità, si tiene il 21 novembre. Che cos’è laLanon deve essere intesa solo come sapere accademico, ma dovrebbe diventare una pratica quotidiana attraverso l’allenamento al dialogo, al ragionamento e alla comprensione del pensiero altrui. In questo modo, infatti, si può riaffermare il valore del pensiero critico soprattutto in un’epoca come la nostra, segnata da complessità e interconnessione. La, strumento di crescita personale e collettiva, stimola il dialogo interculturale, contribuendo a costruire una società più tollerante e rispettosa, e aiuta a comprendere e affrontare le grandi sfide contemporanee, dal cambiamento climatico alle questioni dell’identità.