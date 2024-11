It.newsner.com - Cicatrici da vaccino antivaiolo: Come sono e perché

Leggi su It.newsner.com

Ricordo chiaramente di aver notato una cicatrice evidente sul braccio di mia madre quando ero bambino. Si trova in alto, vicino alla spalla, e ha l’aspetto di un anello di piccole rientranze nella pelle intorno a una rientranza più grande.Non chiedetemiquesto particolare attirò la mia attenzione tanti anni fa; non lo ricordo. Ricordo solo che lo fece, ma,spesso accade, negli anni successivi ne dimenticai l’esistenza.Beh, ovviamente non ho dimenticato che esisteva (è ancora nello stesso posto di sempre, ovviamente), ma ho dimenticato che a un certo punto ero affascinato da ciò che l’aveva causato. Forse una volta l’ho chiesto a mia madre e lei me l’ha spiegato. Se l’ha fatto, però, ho dimenticato anche questo.Questo fino a quando, un’estate di qualche anno fa, ho aiutato una donna anziana a scendere da un treno e mi è capitato di vedere la stessa cicatrice, nello stesso punto di quella di mia madre.