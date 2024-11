Gaeta.it - Camini di Sale nel Mar Morto: una scoperta geologica che potrebbe influenzare il territorio

Facebook WhatsAppTwitter Ladi formazioni geologiche insolite sul fondale del Marha catturato l’interesse della comunità scientifica internazionale, rivelandodiche si formano grazie a un processo unico. Queste strutture non solo rappresentano un fenomeno interessante, ma hanno anche il potenziale di cambiare la comprensione delle dinamiche del sottosuolo in quest’area del mondo.Di cosa si tratta e come si sviluppanoIdisono formazioni geologiche derivate da un accumulo di sali minerali, i quali vengono cristallizzati da acque sotterranee ad alta salinità. Queste strutture ricordanoe si trovano sul fondo del Mar, sia in profondità che in aree limitrofe. Si differenziano dai più noti fumaioli neri, che si formano lungo le dorsali medio-oceaniche e nei vulcani di tufo.