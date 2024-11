Oasport.it - Atletica, Pietro Arese e Ludovica Cavalli tornano in gara: ultime sfide verso gli Europei di Cross

Leggi su Oasport.it

tornerà indomenica 24 novembre dopo aver partecipato alla Cinque Mulini: appuntamento a Busto Arsizio (in provincia di V) per il primatista italiano e bronzo europeo dei 1500 metri, che si cimenterà nelle Survivor Series. Sarà una tappa di avvicinamento aglidi, in programma domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia).Il finalista olimpico dei 1500 sarà impegnato in un test composto da tante prove veloci ravvicinate, fronteggiando Francesco Pernici, Simone Valduga e Giovanni Lazzaro. Sul fronte femminile, invece, riflettori puntati su Marta Zenoni dopo i successi neicorti della Cinque Mulini e del Valmusone: tra le sue rivali la ticinese Emma Lucchina. Ricordiamo che si correre su un tracciato di 1200 metri, teatro di più turni eliminatori fino alla finale.