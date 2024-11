Gaeta.it - Approvate le nuove tariffe per l’occupazione di suolo pubblico a Santa Marinella: ecco cosa cambia nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter Nel comune di, il Consiglio Comunale ha dato il via libera a importanti modifiche riguardanti leperdel. La Giunta ha approvato la rimodulazione dei coefficienti e dei costi che entreranno in vigore nel, una decisione che mira a supportare le attività economiche locali e gli eventi sul territorio. Questomento si inserisce in un contesto di ripresa post-pandemia, favorendo coloro che operano nel settore dei servizi.Modifiche significative per ristoranti e commerciantiLa rimodulazione delleperdicomporta una riduzione sostanziale dei costi per i dehors, che scenderanno di circa il 50%. Questo provvedimento rappresenta una risposta alle difficoltà incontrate dai ristoratori e commercianti, in particolare a seguito delle limitazioni imposte dalla pandemia.