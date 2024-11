Lanazione.it - Al Termimale i film e la terza età con Berti. I titoli nelle altre sale

Al Terminale questa sera alle 21 incontro a ingresso libero dal titoloetà e settima arte a cura di Federico. Sempre al Terminale domani alle 19 ci sarà il secondo appuntamento della rassegna Cineforum sulla giustizia riparativa, a cura di Caritas, con la proiezione delJe ne te voyais pas di François Kohler. Sempre domani, alle 21.15, inizia la programmazione di Le Deluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice, con Guillaume Canet, Mélanie Laurent: racconta i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati. Cambia da oggi la programmazione all’Eden: c’è Napoli New York, l’ultima regia di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino alle 16, 18.