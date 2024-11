Vergogna Bufera sulla vip italiana | vacanza in Kenya aveva chiesto 6mila euro ai fan per curare il cane

Leggi su Caffeinamagazine.it

Instituisce una raccolta fondi per il, ma va ininfamosa di Uomini e Donne, nonché nota influecer. Una polemica atroce e senza mezzi termini sta divampando in Italia. In tanti puntano il dito contro questo volto noto della tvche nei giorni scorsi haai suoi follower una somma di 6.000peril suo, affermando che senza questi fondi l’animale sarebbe stato in pericolo di vita. Tuttavia, pochi giorni dopo, ha condiviso sui social le immagini della suaesotica, scatenando reazioni di incredulità e indignazione. Stiamo parlando di Eleonora Rocchini, come dicevamo nota influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne.>> Orrore in spiaggia, trova una testa mentre passeggia. Poi la terribile scopertasua identitàNei giorni scorsi la Rocchini ha pubblicato un appello sui social, spiegando che il suonecessitava di cure urgenti e costose.