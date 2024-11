Vaccini Covid-19, la foto fuorviante del bambino e la reazione avversa

Leggi su Open.online

Tornano a circolare le condivisioni Facebook di una vecchiadove si vede un neonato con la schiena arrossata, dovuta secondo le narrazioni No vax a una dose di vaccino. Tale evento avverso si sarebbe manifestato a 24 ore di distanza dall’iniezione. Si tratta dunque di un danneggiato dal vaccino? Questo è da escludere. Vediamo perché.Per chi ha fretta:Circola ancora oggi la vecchia immagine di un presuntodanneggiato dal vaccino.L’immagine non può riguardare un vaccino, perché se ne trova traccia già in condivisioni dell’ottobre 2018.AnalisiLe condivisioni mostrano il presunto neonato danneggiato dal vaccino di spalle, con dei vistosi arrossamenti:pre-Il primo a trattare il caso è stato il sito StopFake.kz. Possiamo già escludere che l’immagine ritragga un presunto danneggiato dal vaccino, visto che le prime condivisioni Facebook reperibili attraverso Google Immagini risalgono all’ottobre 2018 (per esempio qui).