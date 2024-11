Ilgiorno.it - Strage Loveparade, nessuna giustizia per Giulia Minola: bocciato anche l’ultimo ricorso. “È finita, potrò solo ricordarla”

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – «Per far finta chesia ancora qui possocontinuare a, la faccio vivere attraverso gli altri. Ora penso a questo». A parlare è Nadia Zanacchi, la mamma di, la ventenne bresciana morta il 24 luglio 2010 al raduno di musica technodi Duisburg, in Germania. Ventuno vittime –, unica italiana – e centinaia di feriti, intrappolati nella calca di un concerto sovraffollato da migliaia di giovani arrivati da tutta Europa, organizzato in uno scalo ferroviario fatiscente senza piani di emergenza e con un tunnel senza uscite di sicurezza. Lo scorso aprile la Corte europea ha inflitto l’ennesimo duro colpo alla famiglia, che insieme ai genitori di una ragazza spagnola aveva presentatoalla Cedu contro l’archiviazione del procedimento da parte delle autorità tedesche.