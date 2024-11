Ilgiorno.it - “Ragazzi on the road“. La legalità s’impara a bordo delle Volanti

L’iniziativa è nata a Bergamo, ma è a Varese che è stato siglato il primo protocollo prefettizio in Italia grazie alla volontà del prefetto Salvatore Pasquariello. E proprio nella provincia dei Sette Laghi torna con la sua terza edizione “On the“, un percorso di educazione alla– promosso dall’omonima associazione – rivolto ai giovani dai 16 ai 20 anni. Le attività si svolgeranno dal 16 al 22 dicembre e coinvolgeranno circa 30 giovani in una decina di comuni del territorio. Hanno già aderito Varese, Busto Arsizio, Somma Lombardo, Castellanza, Sesto Calende, Caronno Varesino, Saronno, Cassano Valcuvia e Brezzo di Bedero. Palazzo Estense ha ospitato la firma tra gli enti coinvolti, occasione anche per presentare le attività che verranno svolte. I giovani protagonisti del progetto vivranno esperienze a stretto contatto con le istituzioni: potranno capire cosa succede negli ufficiAmministrazioni, ma anche e soprattutto sul campo.