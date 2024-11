Gaeta.it - Papa Francesco annuncia le canonizzazioni di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati per il 2024

Facebook WhatsAppTwitter L’udienza generale di oggi in Vaticano è stata particolarmente significativa, conche ha rivelato importanti novità legate alla santità e alla difesa dei diritti dei minori. Il Pontefice ha comunicato che i giovani santisaranno canonizzati nel, rispettivamente durante la Giornata dei bambini e degli adolescenti e quella dei giovani. In aggiunta, hato un evento dedicato ai diritti dei minori, previsto per il 3 febbraio.La canonizzazione diIlsarà un anno di celebrazione per la gioventù cattolica, con la canonizzazione di due figure emblematiche della fede., noto per la sua dedizione all’Eucaristia e alla tecnologia, sarà elevato agli onori degli altari nella Giornata dedicata ai bambini e agli adolescenti.