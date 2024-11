Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada, nello studio trovati bisturi e altri farmaci. Ma si indaga per capire se il centro sia stato ripulito

Un, l’anestetico locale e. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Serain via Cesare Pavese nel quartiere Eur di Roma, dove, 22 anni, si è sentita male dopo la somministrazione dell’anestesia, i carabinieri del Nas delegati are sulla morte della ragazza, hanno trovato i primi elementi utili ad accertare che, come raccontato anche da altre giovani donne, in quell’appartamento si eseguivano operazioni chirurgiche e non solo filler. Losequestrato il 7 novembre a seguito del decesso della giovane e alla denuncia, a distanza di tre giorni dal malore. Gli investigatori non hanno trovato né documentazione medica, né contabile. Un defibrillatore, funzionate, ètrovato. Bisogneràse e come èusato, dato come emerso da una prima relazione dell’Asl la rianimazione è stata scorretta.