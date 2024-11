Malagò risponde a Binaghi | Offende il Coni e milioni di persone

Leggi su Sportface.it

“Ho raccolto dai colleghi di Giunta la disapprovazione per le parole disul. Ha offesodi rappresentanti dello sport e del territorio, colleghi del Consiglio, membri di Giunta e membri Cio”. Il presidente delGiovannicommenta così, in conferenza stampa al termine della Giunta odierna, le critiche mosse dal presidente della Federtennis Angeloal Comitato olimpico nazionale.Quindi ha aggiunto: “Milano-Cortina 2026? Il presidente del Cio Thomas Bach sarà in Italia 24 e 25 gennaio e poi 3, 4 e 5 febbraio. Ha chiesto di incontrare il. Sarà a Milano per il ‘One Year to Go’ dei Giochi Olimpici Invernali. Oggi non c’è più l’attenzione spasmodica sulla pista da bob. Tutto procede. Sono molto contento del gruppo di lavoro di Milano-Cortina. Sono molto professionali e anche il Cio lo riconosce”.