Bergamonews.it - “L’arte dell’ascolto”, ad Albino il musicologo Filippo Poletti

Leggi su Bergamonews.it

. Sabato 23 novembre, alle 17, all’Auditorium comunale Cuminetti di(Bg) per Produzioni Ininterrotte, sezione Fuori Crespi – il festival di letteratura del lavoro organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda con la collaborazione della Rete Bibliotecaria Bergamasca e il contributo della Regione Lombardia – è ospite, scrittore e giornalista italiano più seguito su LinkedIn, oltre ad aver scritto per oltre 30 testate nazionali, tra cui il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore.L’incontro è l’occasione per presentare: musica al lavoro, il libro didedicato all’ascolto dove l’autore raccoglie interviste a noti personaggi che lavorano in diversi ambiti. Un altro modo di parlare di lavoro, come il Festival si propone da sempre, coinvolgendo diverse discipline e saperi e intercettando un pubblico sempre più vasto e variegato.