Furti in serie in auto e appartamenti a Ferrara stangata per la coppia di ladri

, 20 novembre 2024 – È arrivata laper ladi ‘topi d’appartamento’ che per un periodo era diventata l’incubo di mezza città. I due, entrambi 35enni e provenienti dal Veneto, erano accusati di una quindicina di colpi messi a segno in abitazioni della città dopo aver prelevato le chiavi di casa delle vittime, lasciate incautamente a bordo dellein sosta. Ieri mattina, al termine del processo in rito abbreviato, il gup Andrea Migliorelli li ha condannati entrambi: il primo a quattro anni e dieci mesi di reclusione, il secondo a due anni e dieci mesi (una differenza legata al fatto che al primo dei due imputati erano contestati quasi tutti gli episodi, mentre il complice era accusato soltanto di un furto). Pene leggermente più basse rispetto a quanto chiesto nel corso della precedente udienza dalla procura, che aveva proposto condanne rispettivamente a sei anni e sette mesi e quattro anni e sette mesi.