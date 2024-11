Ilgiorno.it - Frecciarossa deragliato a Livraga, l’operaio sotto accusa: “C’è stato un errore, forse non mio”

Lodi – Nuova udienza, ieri nel palazzo di giustizia di Lodi, per il processo dedicato al deragliamento del9595 Milano-Salerno avvenuto all’alba del 6 febbraio 2020 all’altezza di. Durante tutta la giornata di ieri sono stati ascoltati i primi tre imputati (sono cinque complessivamente in questo filone, ossia un un dirigente di Rfi e quattro tra manager, tecnici e operai di Alstom Ferroviariati di disastro ferroviario colposo e duplice omicidio colposo dopo che due manutentori di Rfi sono già stati condannati, in abbreviato, a tre anni di reclusione). Il primo ad essere sentito èAlstom Ferroviaria che, secondo l’, avrebbe fatto l’nel montare l’attuatore che poi, difettoso, ha causato il tragico incidente in cui persero la vita i due macchinisti, Giuseppe Cicciù, 51 anni di Cologno Monzese e Mario Dicuonzo, 59 anni, di Pioltello.